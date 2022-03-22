Хабаровск, , 08:57 — REGNUM В полицию Хабаровска обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил бытовую технику. Ущерб составил 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Телевизор Дарья Драй © ИА REGNUM

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Оперативники задержали 26-летнего подозреваемого. Установлено, что фигурант нашёл на улице ключи от квартиры, которые ранее потеряла дочь потерпевшего неподалеку от подъезда дома. Грабитель обошёл близлежащие дома, путем подбора установил нужную квартиру и проник туда, пользуясь отсутствием хозяев.

Он вынес из квартиры телевизор и игровую приставку, которые сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков. В июне 2018 года он освободился из мест лишения свободы.

Рецидивисту грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию Владивостока обратился директор одного из магазинов бытовой техники с заявлением о краже.