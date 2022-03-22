Назаровский район, Красноярский край, 22 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Красноярском крае двоих мужчин признали виновными в разбойном нападении и убийстве 85-летнего ветерана труда, совершённых более четырёх лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии На месте преступления в селе Сахапта. Красноярский край

По данным следствия, ночью 16 октября 2017 года подсудимые приехали на машине к дому потерпевшего в селе Сахапта Назаровского района. Зайдя в дом они жестоко избили пенсионера, затем задушили, после чего скрылись, похитив 16 тыс. рублей и три бутылки водки. Тело ветерана нашли спустя сутки.

«Учитывая крайне положительную личность погибшего, уважительное отношение со стороны родственников и односельчан, характеризующих его как бескорыстного человека, готового прийти на помощь окружающим и не имеющего вредных привычек, бытовой мотив преступления рассматривался следствием как маловероятный», — отметили в ведомстве.

На помощь местным следователям прибыли сотрудники Главного управления криминалистки СКР. Совместными усилиями им удалось установить личности подозреваемых и задержать их. Нападавшими оказались двое ранее судимых местных жителей 46 и 37 лет. Суд приговорил их к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.