Донецк, 22 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Петровский район Донецка попал под новый обстрел украинских вооружённых формирований. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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По данным представительства, украинские войска открыли огонь из Красногоровки в 8:35. В сторону Петровского района Донецка было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 67 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным под Киевом.