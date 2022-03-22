Кемерово, 22 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области начала проверку после эвакуации горняков на шахте «Листвяжная», сообщили 22 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности на шахте «Листвяжной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле областной прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по официальным данным, сегодня, 22 марта, на шахте «Листвяжной», где в ноябре 2021 года погиб 51 человек, началась эвакуация горняков. Предварительная причина — сигнал о превышении газа.