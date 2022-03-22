Челябинск, 22 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Челябинскую область с начала года ввезли почти 2,9 тыс. тонн свежих овощей и фруктов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Publicdomainpictures.net Фрукты и овощи

Данные приведены за период с 1 января по 18 марта. В основном поставки осуществляются из Ирана, Китая, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

По сравнению с таким же периодом 2021 года объём поставок сократился почти на 30%. При этом поставки сушёных овощей выросли в несколько раз.