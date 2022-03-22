Париж, 22 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Франция отправила на Украину через Польшу 55 тонн медицинского оборудования, компьютеров, детского молока и генераторов, передает BFM TV со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

AF.mil Гуманитарная помощь

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По данным МИД Франции, экстренная помощь на сумму 2,4 млн евро была отправлена грузовым самолетом A330 из Парижа в Варшаву.«Эти материалы будут без промедления переданы украинским властям», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, подвергшийся нападению корсиканский сепаратист Иван Колонна, отбывающий пожизненное заключение во французской тюрьме, от полученных ранений скончался.