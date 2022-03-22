Пенза, 22 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Пензенской области с 21 марта стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

Администрация города Пензы Субботник в Пензе

Руководителям органов местного самоуправления, предприятий и организаций необходимо проводить еженедельные «санитарные пятницы», организовать очистку лесопарковых зон, мест массового отдыха и воинских захоронений. Также требуется организовать мероприятия по высадке деревьев и уборке сухостоя.

30 апреля в регионе объявлен субботник.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области ведутся подготовительные мероприятия к безопасному прохождению паводкового периода, заготовлены мешки с песком для укрепления дамб, помпы для откачки вода и плавсредства.

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