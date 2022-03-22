Якутск, 22 марта 2022, 08:54 — REGNUM Поддержка экономики и населения Якутии обойдётся бюджету республики более, чем в 13 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Соответствующие корректировки в главном финансовом документе Якутии утвердит республиканское Госсобрание. На заседании парламента также должны представить изменения в доходной части бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр региона Андрей Тарасенко ранее называл приоритетной задачей в условиях санкций плановый и досрочный завоз грузов. Также особое внимание уделят системе жизнеобеспечения, предприятиям, отвечающим за завоз топлива, продовольствия и продукции технического назначения.