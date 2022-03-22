Москва, , 08:47 — REGNUM Видеозапись работы вертолета Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации по денацификации Украины обнародовало 22 марта Минобороны РФ.

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» Mil.ru

На выложенных в интернет кадр видно, как находящийся в воздухе вертолет Ка-52 залпом ракет поражает объекты украинских националистов, а затем возвращается на аэродром базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов рассказал, что Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ) и медикаментов из Крыма.