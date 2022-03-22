Уфа, , 08:52 — REGNUM В Башкирии ведут поиски трех воспитанников социально-реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Юдель Пен. Сироты. Начало XX века

По предварительной информации, 21 марта в г. Стерлитамак трех воспитанников социально-реабилитационного центра «Семья» сотрудники приюта сопроводили в школу. После чего несовершеннолетние покинули образовательное учреждение.

Их местонахождение пока не установлено.

Сотрудники городской прокуратуры координируют работу правоохранительных органов и специальных служб. Поисковые мероприятия находится на контроле.

14 марта ИА REGNUM сообщало о том, что в башкирском городе Стерлитамак нашли живыми трех пропавших мальчиков.