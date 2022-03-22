Уфа, 22 марта 2022, 08:52 — REGNUM В Башкирии ведут поиски трех воспитанников социально-реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По предварительной информации, 21 марта в г. Стерлитамак трех воспитанников социально-реабилитационного центра «Семья» сотрудники приюта сопроводили в школу. После чего несовершеннолетние покинули образовательное учреждение.
Их местонахождение пока не установлено.
Сотрудники городской прокуратуры координируют работу правоохранительных органов и специальных служб. Поисковые мероприятия находится на контроле.
14 марта ИА REGNUM сообщало о том, что в башкирском городе Стерлитамак нашли живыми трех пропавших мальчиков.