Грозный, , 08:45 — REGNUM Мариуполь в ближайшее время будет взят под контроль российскими военными. В его штурме участвуют военнослужащие из Чечни. Ими руководит депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия»). Об этом рассказал 21 марта в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Чеченские бойцы успешно продвигаются в мариупольском направлении. После взятия и зачистки крупного завода «Азовсталь» они приступили непосредственно к штурму города, освобождая квартал за кварталом. Руководит штурмовой операцией мой дорогой брат, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, который находится со мной в постоянном контакте», — написал чеченский лидер.

По словам Кадырова, бойцы из Чечни «успешно ликвидируют огневые позиции» и «обеспечивают надежное прикрытие для своих боевых товарищей из воинских формирований России».

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Ранее сообщалось, что город Мариуполь был блокирован российскими военнослужащими 11 марта.

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