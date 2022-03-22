Грозный, 22 марта 2022, 08:45 — REGNUM Мариуполь в ближайшее время будет взят под контроль российскими военными. В его штурме участвуют военнослужащие из Чечни. Ими руководит депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия»). Об этом рассказал 21 марта в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, бойцы из Чечни «успешно ликвидируют огневые позиции» и «обеспечивают надежное прикрытие для своих боевых товарищей из воинских формирований России».
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Ранее сообщалось, что город Мариуполь был блокирован российскими военнослужащими 11 марта.
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