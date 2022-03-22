Салехард, , 08:45 — REGNUM В аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) запаздывают два самолёта з Москвы. Из-за плохих погодных условий они вынуждены приземлиться в Ханты-Мансийске и Надыме, сообщает пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя.

Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Ямал» Yamal.aero

«Замерзающий туман, и, как следствие, ограниченная видимость стали причиной ухода на запасные аэродромы и задержек нескольких рейсов. Рейс YC-90 авиакомпании «Ямал» Москва (Домодедово)-Новый Уренгой ушёл на запасной аэродром в Ханты-Мансийск Рейс S7−2571 авиакомпании «S7 Airlines» Москва (Домодедово)-Новый Уренгой ушёл на запасной в Надым», — говорится в официальном заявлении аэропорта.

Отмечается, что рейсы авиакомпании «Ямал» YC-145 из Тюмени и YC-188 из Уфы в направлении Нового Уренгоя также задержаны из-за метеоусловий.