Киев, , 08:45 — REGNUM 67 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным под Киевом, сообщает RT.

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Телеканал опубликовал кадры задержания и оказания раненым первой медицинской помощи. На кадрах пленных доставляют на автомобиле к зданию в тылу, а одного из бойцов осматривает врач.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Минобороны России рассказало о пленении под Киевом 61 военнослужащего ВСУ, в том числе старших офицеров,