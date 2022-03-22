Сеул, , 08:44 — REGNUM Южнокорейская писательница и иллюстратор детских книг Ли Су Джи удостоена премии имени Ганса Христиана Андерсена (HCAA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Международного совета по книгам для молодёжи (IBBY).

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Согласно опубликованным данным, Ли Су Джи была объявлена победителем в области иллюстраций. Она стала первым южнокорейским автором, удостоенным этой награды.

Известно, что в 2016 году Ли Су Джи попала в финал конкурса, однако премию не получила.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года книга Ли Су Джи «Лето» была удостоена награды международной премии Bologna Ragazzi Award в номинации «Художественная литература».

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