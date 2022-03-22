Москва, , 08:44 — REGNUM В России с начала 2022 года привиты от клещевого энцефалита более 263 тыс. человек, планируется привить более 2,3 млн человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи! egor347

В некоторых регионах России клещевой сезон уже начался. Были обнаружены и отправлены в лаборатории на исследование 55 клещей. В ряде субъектов проведены акарицидные обработки на территории более 6,6 тыс. га.

В частности, акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота начаты на территории Южного и Северо-Кавказского ФО. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области дан старт кампании против клещевого энцефалита.

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