Ростов-на-Дону, 22 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель «Газели» сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился утром 21 марта на улице Киргизской. Предположительно, водитель «Газели» не предоставил преимущество в движении пересекавшей дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора 11-летней девочке, сбил её и скрылся с места ДТП. Ближе к вечеру девочка была доставлена в детскую областную больницу с травмами.

Сотрудники дорожной полиции ищут правонарушителя и выясняются все обстоятельства случившегося.