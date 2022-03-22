Владивосток, 22 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В полицию Владивостока обратился директор одного из магазинов бытовой техники с заявлением о краже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Утюг

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Оперативники установили, что в магазин под видом покупателей зашла семейная пара с маленьким ребёнком. Пока женщина с ребёнком отвлекали внимание продавцов, супруг похитил с витрины утюг, эпилятор, а также набор для стрижки и бритья.

Личность подозреваемого установлена — им оказался 36-летний ранее судимый житель Владивостока. Его задержали и он признался в краже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Копейске Челябинской области задержали серийного вора.