Цхинвал, 22 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Транскавказскую магистраль (Транскам), соединяющую Россию и Южную Осетию, закрывают для проезда любых машин с 09:00 22 марта из-за опасности схода лавины. Об этом агентству «Рес» сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

15.mchs.gov.ru На Транскавказской магистрали

В ведомстве отметили, что безопасность проезда невозможно обеспечить. Запрет на проезд будет действовать до особого распоряжения.

Сообщается, что накануне на Транскам сошли две лавины. Дорогу расчистили, и ночью проезд по трассе был разрешён.

Напомним, Транскам — это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Зимой трассу из-за непогоды могут перекрывать на несколько дней.