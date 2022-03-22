Кемерово, , 08:41 — REGNUM Из кемеровской шахты «Листвяжная» госпитализировали 12 горняков. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

В шахте

«По состоянию на 12:20 (время местное) сегодня, 22 марта, 12 пострадавших госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтёров (г. Ленинск-Кузнецкий), — уточнили в Центре. — Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи».

Также отмечается, что на момент эвакуации у всех шахтёров наблюдалось состояние лёгкой степени тяжести.

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