Ульяновск, 22 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области открылся фестиваль театров «Лицедей-2022», который проходит в регионе в 16-й раз. Праздник продлится до 27 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Сцена

XVI театральный фестиваль стартовал 21 марта, в нём принимают участие десять театров из Ульяновской области, в том числе восемь коллективов участвуют в конкурсной программе.

По итогам фестиваля «Лицедей» в Ульяновской области определят лучший спектакль. Также будут названы победители в других номинациях. Жюри возглавила народная артистка России, почётный гражданин Ульяновска Зоя Самсонова.

Церемония награждения состоится 27 марта. Праздничный вечер завершится выступлением народной артистки России Юлии Рутберг, котораяисполнит произведения Вадима Левина, Наума Коржавина, Анны Ахматовой, Леонида Мартынова, Александра Вертинского и других авторов.

Напомним, что 27 марта отмечается Всемирный день театра.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Ульяновске открывается областной благотворительный театральный марафон «В гостях у Мельпомены». Его участниками станут любительские театральные коллективы.