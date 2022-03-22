Вашингтон, 22 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Украина пока не получила от США оборонную помощь на $800 млн, заявил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга.

MinistryofDefence.ua Помощь Украине от США

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По словам чиновника, новый пакет помощи ещё дорабатывается, пока на Украину ничего не прибыло. В Вашингтоне убеждены, что Киев получит помощь «очень скоро».

«По крайней мере, первые партии начнут поступать в ближайшее время», — передаёт слова представителя Пентагона РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до $200 млн. 10 марта стало известно, что $13,6 млрд предусмотрены в качестве помощи Киеву от Вашингтона. Эта сумма вошла в пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, принятый палатой представителей Конгресса США.

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