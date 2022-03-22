Москва, 22 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. С 1 апреля нынешнего года социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению будут проиндексированы на 8,6%, что коснется четырех млн жителей России. Об этом 22 марта рассказала декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Как напомнила в беседе с агентством «Прайм» экономист, социальные пенсии получают дети-инвалиды и еще ряд категорий, такие как ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды по военной травме, получают по две пенсии.

«Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закреплённая Конституцией России (ч. 6, ст. 75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения», — сказала Григорьева.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент России Владимир Путин объявил, что все социальные выплаты будут повышены в ближайшее время и добавил, что у такой задачи не только экономический характер, также она «является вопросом соцсправедливости».