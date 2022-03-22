Киев, 22 марта 2022, 08:37 — REGNUM Транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет продолжен до тех пор, пока это возможно технически. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Украинский транзит газа
Украинский транзит газа
Gazprom.ru

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«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине», — цитирует слова Витренко Bloomberg TV.

По словам руководителя компании, сейчас решение заключается в том, что транзит газа продолжится, пока это технически возможно.