Джакарта, , 08:36 — REGNUM Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани и председатель палаты представителей Египта Ханафи Али Гебали обсудили план переноса столицы Индонезии на двусторонней встрече на полях 144-й сессии межпарламентского союза на Бали, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

В ходе встречи председатель палаты представителей Египта выразил надежду изучить план по переносу столицы Индонезии. Причина в том, что Египет также планирует перенести столицу.

В прошлом году правительство Египта объявило о планах перенести столицу из Каира, которому около 1000 лет, в регион на востоке от столицы. В новом районе Египет планирует построить умный город, в котором используются новейшие технологии и принципы устойчивого развития. Индонезия также находится в процессе переноса столицы государства с острова Ява на Калимантан.

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