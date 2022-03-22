Джакарта, 22 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани и председатель палаты представителей Египта Ханафи Али Гебали обсудили план переноса столицы Индонезии на двусторонней встрече на полях 144-й сессии межпарламентского союза на Бали, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

В ходе встречи председатель палаты представителей Египта выразил надежду изучить план по переносу столицы Индонезии. Причина в том, что Египет также планирует перенести столицу.

В прошлом году правительство Египта объявило о планах перенести столицу из Каира, которому около 1000 лет, в регион на востоке от столицы. В новом районе Египет планирует построить умный город, в котором используются новейшие технологии и принципы устойчивого развития. Индонезия также находится в процессе переноса столицы государства с острова Ява на Калимантан.