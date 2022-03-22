Барнаул, 22 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Депутаты от «Единой России», крупные предприятия Алтайского края, бизнесмены, представители фермерских хозяйств и жители региона помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик собрали более 2,5 млн рублей. Как сообщает 22 марта пресс-служба алтайского отделения партии, деньги поступили на специальный счёт Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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В региональном отделении партии пояснили: почти за месяц на счет поступило 2 млн 597 тыс. 428 рублей, их них более 1,4 млн направили юридические лица, более 760 тысяч фермеры и предприниматели региона. Еще часть средств — это пожертвования от жителей края.

Так, крупную сумму перечислил в фонд 92-летний ветеран труда, труженик тыла из Славгорода Иван Люлько.

«Когда мы объявили акцию по сбору средств, то сразу получили отклик от наших депутатов, сторонников. Свой вклад внесли крупные предприятия края, представители бизнеса. Отмечу, что к акции присоединились и просто неравнодушные жители. Все собранные средства будут направлены на помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался на территориях народных республик», — прокомментировал заместитель председателя Алтайского Заксобрания, заместитель секретаря регионального отделения партии Денис Голобородько.

Он также добавил, что депутаты «Единой России» постоянно сотрудничают с органами социальной защиты по вопросам помощи беженцам из соседних республик и готовы оказывать необходимую помощь.

Напомним, неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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