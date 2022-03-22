Москва, , 08:33 — REGNUM Наиболее популярными сферами для подработки для жителей России являются строительство (14%), транспорт и логистика (12%) и IT (11%). Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру».

Хотели бы иметь дополнительный заработок в сфере производства, агропрома или в бытовых услугах по 8%, в отрасли дизайна — 6%, в сфере образования — 4%. Желают подработать охранником 4%, в маркетинге или бухгалтерии — 3%, в других сферах — 3%.

По мнению 40%, достойная сумма при подработке — до 30 тыс. руб. в месяц. Хотели бы получать от 30 до 50 тыс. руб. 26%, больше 50 тыс. руб. — 21%. Только 13% опрошенных были бы согласны на подработку до 15 тыс. руб.

Опрос проведен в марте 2022 года. Опрошены более 3700 пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (71%) хотят найти дополнительный заработок.

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