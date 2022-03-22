Херсон, Украина, , 08:33 — REGNUM Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ) и медикаментов из Крыма. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, передаёт РИА Новости.

Порт в Херсоне Marion Golsteijn

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Степанов рассказал, что Херсонская область заинтересована поставлять из Крыма ГСМ и медикаменты, а обратно готова направить сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие доставили в Херсон более 75 тонн гуманитарной помощи.