Уфа, , 08:33 — REGNUM «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Игроки «Салавата Юлаева» Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили нападающие Глеб Кузьмин, Виктор Тихонов и Николай Кулёмин. У «Трактора» отличился форвард Томаш Гика.

Таким образом, «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии со счётом 2:1. Следующий матч пройдёт 23 марта в Уфе.

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