Исламабад, 22 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В северо-западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва в ходе спецоперации военных ликвидированы не менее четырёх боевиков террористических группировок. Об этом 22 марта сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на Управление по связям с общественностью (ISPR) министерства обороны.

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Отмечается, что бой с боевиками произошел в районе Баджаур, расположенном на границе с Афганистаном. В ходе операции погибли двое военнослужащих и трое мирных жителей Пакистана.

Уничтоженные боевики были причастны к нападениям на военных Пакистана, совершению терактов и похищениям людей ради выкупа, добавили в ISPR.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четверо военнослужащих погибли при взрыве самодельного взрывного устройства в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

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