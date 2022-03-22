Якутск, , 08:41 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев недоволен тем, как организованы пассажирские перевозки в Якутске. Он распорядился в кратчайший срок улучшить условия передвижения общественным транспортом для горожан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Автобус City-yaroslavl.ru

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«В вопросах совершенствования системы общественного пассажирского транспорта наступила пора от обсуждений перейти к реальным действиям. Мы понимаем, что у нас устарели не только автобусы, но и в целом вся система управления городским общественным транспортом нуждается в серьёзной модернизации. Поэтому сегодня всем ответственным структурам правительства и городским властям необходимо ускорить работу по реализации этого важного для жизни города проекта», — поторопил мэрию Айсен Николаев.

В городе намерены создать интеллектуальную транспортную систему. Проект модернизации общественного транспорта будут реализовывать в два этапа. На первом предстоит оценить изменения пассажиропотока в зависимости от сезона и прописать финансирование проекта, на втором — объявить конкурс по поиску компаний, которые будут его реализовывать.

Как сообщало ИА REGNUM, жители столицы Якутии засыпали мэрию жалобами на работу общественного транспорта. Частные перевозчики не справляются. Среднее время ожидания автобуса превышает 30 минут.