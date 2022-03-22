Мэрии Якутска поручили оперативно реформировать общественный транспорт
Якутск, 22 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев недоволен тем, как организованы пассажирские перевозки в Якутске. Он распорядился в кратчайший срок улучшить условия передвижения общественным транспортом для горожан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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В городе намерены создать интеллектуальную транспортную систему. Проект модернизации общественного транспорта будут реализовывать в два этапа. На первом предстоит оценить изменения пассажиропотока в зависимости от сезона и прописать финансирование проекта, на втором — объявить конкурс по поиску компаний, которые будут его реализовывать.
Как сообщало ИА REGNUM, жители столицы Якутии засыпали мэрию жалобами на работу общественного транспорта. Частные перевозчики не справляются. Среднее время ожидания автобуса превышает 30 минут.