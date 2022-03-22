Уфа, 22 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Пять школьниц с признаками отравления экстренно доставили в медучреждение башкирского города Стерлитамак. Эту информацию 22 марта подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

Инцидент произошел 21 марта. Несовершеннолетних срочно доставили в медучреждение.

По информации пресс-службы, сейчас они находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ребенка госпитализировали после отравления крысиным ядом.