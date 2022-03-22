Омск, 22 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Омской области следователи организовали проверку по факту смерти 14-летнего мальчика. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, днём 21 марта подросток внезапно скончался, находясь в магазине в Омске.

«По предварительным данным, мальчик скончался от хронического заболевания, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребёнка», — отметили в управлении.

Процессуальное решение будет вынесено по итогам доследственной проверки.