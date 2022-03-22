Москва, , 08:30 — REGNUM О героических действиях начальника медицинского пункта десантно-штурмового батальона, прапорщика Артура Шихжамалова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 22 марта в Минобороны РФ.

Начальник медицинского пункта десантно-штурмового батальона, прапорщик Артур Шихжамалов Минобороны РФ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Отмечается, что прапорщик Артур Шихжамалов в составе колонны десантно-штурмового полка двигался в заданный район и во время движения по маршруту колонна попала в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду, которые открыли по ней массированный огонь из противотанковых гранатометов. После этого полк сразу начал отражать атаку многократно превосходящего числом противника

Также указывается, что украинские нацисты одним из первых выстрелов подбили машину, в которой находился прапорщик. Несмотря на контузию и полученную травму ноги, Шихжамалов начал эвакуировать раненых сослуживцев из машин и оказывать им первую доврачебную помощь.

«Находясь под непрекращающимся огнём противника, не обращая внимания на полученные повреждения, прапорщик Артур Шихжамалов, оценивая тяжести ранения, оказывал неотложную помощь прямо в местах массированного обстрела и только потом эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что после отражения российскими десантниками вражеской атаки прапорщик Шихжамалов продолжал поддерживать жизненные функции раненых до прибытия медицинского отряда специального назначения, после чего они были транспортированы в безопасный район.

«Стойкость и профессионализм Артура Шихжамалова позволили минимизировать потери личного состава полка и сохранить жизни 17 военнослужащим», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира парашютно-десантной роты, старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины.