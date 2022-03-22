Минск, , 08:29 — REGNUM Свою работу прекратил пункт размещения мигрантов в Белоруссии на границе с Польшей. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Госпогранкомитет Белоруссии в своём телеграм-канале.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Из 400 оставшихся в пункте размещения беженцев 98 человек были эвакуированы самолётом из Минска в иракский город Эрбиль, самолёт вылетел в Ирак в 02:55 мск. Авиаперелёт мигрантов на родину был организован при содействии Международной организации по миграции. Остальные иностранные граждане были расселены в гостиницах и санаториях, где они будут ожидать следующих вывозных авиарейсов.

«Решение беженцев вернуться в свои страны во многом продиктовано осознанием бессмысленности ожидания и безучастности стран ЕС в решении их проблем», — отметили в Госпогранкомитете Белоруссии. Напомним, обострение миграционного кризиса на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда устремились беженцы из стран Ближнего Востока, произошло в ноябре 2021 года. На белорусско-польской границе скопилось несколько тысяч человек, которые пытались прорваться на территорию Польши.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следственный комитет Белоруссии сообщил об обнаружении тела Эмиля Чечко (польский дезертир, бежавший в Белоруссию).

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