Вашингтон, 22 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Американские средства массовой информации в своих сообщения, в частности с заявлениями украинских властей о якобы создании российскими военными «фильтрационных лагерей» на территории Мариуполя, переходят все границы. Об этом 22 марта заявили в посольстве РФ в США.

Pixabay.com Ложь вместо правды

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Дипломаты подчеркнули, что «пресса действует по принципу «в информационной войне все средства хороши».

«Непрофессионализм и ложь переходят все границы», — отмечается в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

В посольстве пояснили, что на самом деле речь идёт о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий. Военнослужащие ВС РФ во избежание диверсионных операций украинских нацбатальонов тщательно инспектируют автотранспорт, направляющийся в безопасные регионы. При этом, отмечают дипломаты, мирному населению никаких преград российские военные не создают, а «помогают остаться живыми, обеспечивают продуктами питания и медикаментами».

«Всех бандитов и фашистов мы будем задерживать», — подчёркивается в сообщении.

Представители российского посольства порекомендовали СМИ «сконцентрировать внимание на преступных действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве «живого щита» и размещают в жилых кварталах Мариуполя тяжелые вооружения, точно так же в 1945 году поступали нацисты в осаждённом Берлине».

По словам дипломатов, в интересах всех стран мира «разоружить фашистских молодчиков и предать их справедливому суду». В посольстве также подчеркнули, что российские военные «спасут мирное население и уничтожат нацистов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель харьковской организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев рассказал, что ВСУ в Харьковской области применяют тактику террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прикрываясь мирными жителями как щитом. По его словам, они по сути стали террористической организацией.