Владивосток, , 08:29 — REGNUM В связи с резким подорожанием кассовой ленты выдачу чеков при безналичной оплате проезда в общественном транспорте Владивостока приостановили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Кассовый аппарат Pixabay.com

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При оплате наличными пассажир по-прежнему может получить чек.

Отмечается, что цена за рулон бумаги для печати чеков за несколько дней выросла более чем в 10 раз. Поэтому и было принято решение о приостановке. При этом информация о каждой безналичной оплате передается в электронном виде как в налоговую службу, так и в Автоматизированный диспетчерский центр — для учета и анализа.

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Как сообщало ИА REGNUM, бумагу для офисной техники формата А4 сложно купить в магазинах Волгограда. Там, где её ещё можно приобрести, значительно повысились цены.