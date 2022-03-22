Донецк, 22 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) из танка, сообщило 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«После 03:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07:40 — населенный пункт Металлист — населенный пункт Гольмовский: произведено 3 выстрела из танка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.