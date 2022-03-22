Барнаул, , 08:26 — REGNUM В ходе седьмой сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС), которая состоится 31 марта, парламентарии намерены обратиться к российскому правительству с предложением пересмотреть порядок распределения и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в регионы. Об этом сегодня, 22 мая, информирует телеграм-канал АКЗС.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Еще одно обращение в Правительство РФ будет посвящено программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Помимо этого, в проект повестки включены такие вопросы как наделение города Славгорода статусом муниципального округа, объединение в округ сельсоветов Суетского района. Депутаты рассмотрят изменения в краевые законы «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», «О ветеринарии», «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

На сессии представят отчет о своей работе в 2021 году Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае в 2021 году и начальник Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что депутаты АКЗС готовятся рассмотреть законопроект по изменению Устава Алтайского края в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

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