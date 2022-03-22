Москва, 22 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе ЦСКА шайбы забросили защитник Владислав Провольнев и нападающий Семён Панкратов. У «Динамо» отличился форвард Михаил Фисенко.

Таким образом, ЦСКА ведёт в серии со счётом 3:0. Следующий матч пройдёт 23 марта.