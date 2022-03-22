Ереван, 22 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В отношениях Еревана и Москвы нет никаких проблем. Об этом на заседании комиссии парламента Армении по внешним отношениям заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

Он ответил на заявление депутата от оппозиционной фракции «Армения» Агнессы Хамоян, которая отметила, что армянские депутаты на разных международных площадках показали непостоянство позиции Еревана в отношении России.

«Хочу заверить, что у нас нет проблем в этом контексте. Честно говоря, не знаю, разочарует это вас или вдохновит», — сказал Мирзоян.

Министр также сообщил, что постоянно поддерживает контакты с российской стороной, недавно общался главой МИД РФ Сергеем Лавроым.

Напомним, армянская делегация в Совете Европы проголосовала против приостановки права на представительство России в этой организации. В Генассамблее ООН Ереван воздержался при голосовании по антироссийской резолюции. В голосовании по исключению России из Совета Европы армянские дипломаты не участвовали.