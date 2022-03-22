МИД Армении обвинили в непостоянной позиции в отношении России
Ереван, 22 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В отношениях Еревана и Москвы нет никаких проблем. Об этом на заседании комиссии парламента Армении по внешним отношениям заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Он ответил на заявление депутата от оппозиционной фракции «Армения» Агнессы Хамоян, которая отметила, что армянские депутаты на разных международных площадках показали непостоянство позиции Еревана в отношении России.
«Хочу заверить, что у нас нет проблем в этом контексте. Честно говоря, не знаю, разочарует это вас или вдохновит», — сказал Мирзоян.
Министр также сообщил, что постоянно поддерживает контакты с российской стороной, недавно общался главой МИД РФ Сергеем Лавроым.
Напомним, армянская делегация в Совете Европы проголосовала против приостановки права на представительство России в этой организации. В Генассамблее ООН Ереван воздержался при голосовании по антироссийской резолюции. В голосовании по исключению России из Совета Европы армянские дипломаты не участвовали.