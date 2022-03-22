Красноярск, , 08:23 — REGNUM В Красноярске вынесен приговор двум женщинам, которых обвиняли в кражах имущества у шести пенсионеров, в том числе у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Шпагина. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

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По данным обвинения, подсудимые в январе 2021 года заходили в квартиры к жертвам, представляясь медиками. Под предлогом осмотра одна из женщин отвлекала пожилого хозяина, а втора в это время искала и похищала деньги и украшения. Всего они похитили имущества на сумму более 150 тыс. рублей.

По итогам слушаний подсудимых признали виновными и приговорили к 4 и 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.