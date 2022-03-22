Сеул, 22 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Турции провели 22 марта онлайн заседание Совместного комитета по вопросам реализации соглашения о свободной торговле, приуроченное к девятой годовщине подписания документа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны обсудили результаты сотрудничества в рамках соглашения, а таке вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что представители двух стран подписали соглашение о свободной торговле в 2013 году. За этот период объём двусторонней торговли вырос на 58%, до $8,2 млрд. В частности, экспорт товаров из Южной Кореи в Турцию вырос с $4,5 млрд до $7 млрд. А поставки из Турции в Южную Корею — с $600 млн до $1,2 млрд.