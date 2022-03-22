Донецк, , 08:22 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики обнаружили пункт управления и казарму в школе освобождённого от украинских боевиков населённого пункта Степное. Об этом 22 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В населённом пункте обнаружили завалы брошенного вооружения и боекомплекта украинских боевиков, в том числе и произведенного на Западе. В штабе рассказали, что националисты оборудовали пункт управления и казармы прямо в местной школе, где прятали и свою технику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских формирований попал посёлок Гольмовский.