Токио, 22 марта 2022, 08:20 — REGNUM Власти Японии в случае выхода из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2» будут вынуждены дополнительно импортировать сжиженный природный газ (СПГ) на сумму $15 млрд. Об этом 22 марта сообщает газета Nikkei со ссылкой на профессора японского Университета Мэйсэй Масахико Хосокаву.
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По его словам, полная замена российского газа спотовыми закупками добавит около 1,8 трлн йен ($15 млрд) к стоимости импорта Японии. Траты на закупку СПГ увеличатся примерно на треть.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов отметил, что если Япония в одностороннем порядке откажется от исполнения контрактов с Россией на поставку сжиженного природного газа, это приведет к штрафным санкциям, а освободившиеся объемы СПГ с удовольствием приобретет Китай.
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