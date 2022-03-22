Москва, , 08:18 — REGNUM О героических действиях командира парашютно-десантной роты, старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 22 марта в Минобороны РФ.

Командир парашютно-десантной роты, старший лейтенант Дмитрий Дмитрук Минобороны РФ

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Отмечается, что парашютно-десантная рота под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука удерживала плацдарм для продвижения подразделений ВС РФ в тыл оказывающих ожесточенное сопротивление подразделений украинских националистов.

Также уточняется, что во время выполнения указанной задачи личный состав роты обнаружил скрытное перемещение диверсионной группы украинских нацистов, предпринявших отчаянную попытку захватить мост, имеющий значимость для оперативного продвижения наступающих российских войск, и в последующим подорвать его.

«В ходе боестолкновения старший лейтенант Дмитрук, получив ранение, проявляя стойкость и мужество, продолжил руководить личным составом и оборонять стратегически важный объект», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в ходе боя ротой под командованием старшего лейтенанта Дмитрука были уничтожены четыре огневые точки, три боевых машины пехоты и свыше 20 украинских националистов. При этом рота не допустила подрыва стратегически важного моста и создала условия для успешного развития дальнейшего наступления российских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира взвода саперных войск, старшего лейтенанта Сергея Овчаренко во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины