Джакарта, , 08:18 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто принял с визитом командующего военным флотом США адмирала Джона Акилино, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе модернизация оборонного сектора, включающая обучение в результате сотрудничества министерства обороны США и Индонезии, а также вызовы в Южно-Китайском море.

Прабово Субианто высоко оценил помощь, оказанную военным флотом США, как в области обороны, так и в области гуманитарной помощи, в связи с землетрясением в Ачех, Паданге, и в поисках затонувшей подлодки KRI Nanggala-402.

Индонезия и США установили сотрудничество в области обороны в 1950 году. В октябре 2020 года стороны договорились об увеличении сотрудничества в области обороны в различных областях, одна из которых — в области образования и подготовки индонезийских курсантов. Сотрудничество в области обороны между Индонезией и США включает двусторонний диалог и консультации по вопросам безопасности, развития человеческих ресурсов, развития потенциала морской безопасности, военного снабжения и сотрудничества в области логистики, морского сотрудничества, оборонных закупок и совместных исследований.

Читайте также: Индонезия и США обсудили совместную подготовку вооруженных сил