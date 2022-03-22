Донецк, 22 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских формирований попал посёлок Гольмовский. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 7:40 из населённого пункта Металлист, переименованного Киевом в Травневое, был открыт огонь в сторону Гольмовского. Всего произведено три выстрела из танка.

Как сообщало ИА REGNUM, три населённых пункта Луганской Народной Республики подверглись обстрелу со стороны украинских военных.