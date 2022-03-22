Барнаул, , 08:17 — REGNUM Ажиотажным ростом цен на сахар в Алтайском крае заинтересовались органы прокуратуры, антимонопольная служба. Об этом председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов («Единая Россия») сообщил в эфире передачи «Власть. Действующие лица» 21 марта. Его слова цитирует телеграм-канал АКЗС.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Бизнес выступил не очень порядочно в этой ситуации — цена на сахар взметнулась почти в два раза. При этом мы понимаем, что сезон заготовок и высокого спроса еще впереди. Мы не раз обращались в Государственную Думу с предложением ввести четкое ограничение наценки на продовольственную группу товаров первой необходимости — хлеб, крупы, сахар и так далее. Сейчас этот вопрос сдвинулся с мертвой точки — соответствующий законопроект внесен в Госдуму», — отметил Сергей Серов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентарий отмечал, что мощности сельхозпредприятий Алтайского края позволяют обеспечить продовольствием не только наш край, но и другие регионы Сибири и страны, и даже вести торговлю на экспорт.

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